Молодежь на Кубани стала в 2,5 раза чаще откликаться на вакансии закройщиков

В Краснодарском крае за январь—июль 2026 года число откликов молодых соискателей на вакансии закройщиков выросло в 2,5 раза (+149%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Авито Работы». Средняя зарплата в этой сфере за указанный период составила 57,5 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Второе место по динамике заняли строители — откликов стало на 87% больше. На вакансии плиточников откликались на 51% чаще, чем годом ранее, а кандидатам предлагали в среднем 120 тыс. руб. в месяц. Также молодежь активнее интересовалась вакансиями слесарей-ремонтников (+103%, 94,6 тыс. руб.), сборщиков мебели (+55%, 110 тыс. руб.), сельхозрабочих (+39%, 74,4 тыс. руб.), автоэлектриков (+34%, 115,1 тыс. руб.), садовников (+29%, 58,6 тыс. руб.) и администраторов (+23%, 55,3 тыс. руб.).

Среди сфер наибольший рост интереса зафиксирован в архитектуре и дизайне (+69%), продажах и управлении недвижимостью (+42%), а также фитнесе и бьюти-индустрии (+30%). Работодатели в ответ расширяют число вакансий для студентов: за год их количество выросло в металлургии (+107%), банковском секторе (+93%) и производстве электроники (+20%).

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил, что для молодых специалистов важны условия труда (44%), перспективы карьерного роста (24%) и обучение на старте (23%). По его словам, работодателям стоит уделять внимание адаптации новых сотрудников, понятно рассказывать об условиях и задачах, помогать осваиваться и показывать возможности для дальнейшего развития.

Алина Зорина