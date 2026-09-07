Бой с осложнениями

Один из самых ожидаемых боев года в профессиональном боксе — между двумя знаменитыми британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа — оказался, кажется, под угрозой срыва из-за ряда разногласий, в том числе по поводу места проведения, между сторонами. Фьюри вместо Джошуа вызвал на третий поединок украинца Александра Усика, недавнего бесспорного короля категории, которому до этого дважды проиграл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Тайсон Фьюри

Фото: Sakchai Lalit / AP Боксер Тайсон Фьюри

Фото: Sakchai Lalit / AP

В понедельник, 7 сентября, одной из главных тем для освещающих профессиональный бокс медиаресурсов стало заявление Тайсона Фьюри, опубликованное им в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Бывший чемпион мира в супертяжелом весе объявил о том, что вызывает на бой украинца Александра Усика, попросив у него «дать знать», готов ли он к поединку в ноябре. Фьюри и Усик уже дважды встречались в 2024 году. Именно победы по очкам над британцем принесли Усику статус безусловного короля категории. С ним он неожиданно расстался в июне этого года, когда объявил, что освобождает все свои чемпионские пояса и собирается в ближайшее время завершить карьеру. Украинец планировал провести перед уходом из бокса еще один поединок, правда не назвав имени приоритетного оппонента. Но им точно не был Тайсон Фьюри.

Дело в том, что он к тому моменту уже достиг договоренности о бое, который точно вошел бы в число хитов нынешнего года. В нем Тайсон Фьюри в ноябре должен был драться со своим соотечественником — другой суперзвездой супертяжелого веса Энтони Джошуа. Джошуа, как и Фьюри, дважды уступил по очкам Усику и также мечтал о возвращении на верхушку иерархии категории. Считалось, что победитель очного поединка британских знаменитостей, летом одержавших победы в предусмотренных договоренностях «разминочных» боях (Тайсон Фьюри в своем справился с Мариушем Вахом, а Энтони Джошуа — с Кристианом Пренгой), вплотную приблизится к ней.

Между тем свежее заявление Фьюри, обвинившего Джошуа в том, что тот уклоняется от столкновения с ним, подтвердило информацию, что с матчем, который называли «Битвой за Британию», возникли проблемы.

По данным BBC и других источников, они связаны с разногласиями не столько между спортсменами, сколько с теми, кто занимается его организацией. И прежде всего они касаются места проведения боя. Чрезвычайно влиятельный в боксе промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн, которого активно поддерживает мэр Лондона Садик Хан, настаивает на том, чтобы он состоялся на легендарном стадионе Wembley в британской столице. Саудовская компания Sela, ключевой спонсор события, и обладатель прав на его трансляцию Netflix — на не менее известной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, поскольку им более важен американский рынок. При этом различные издания сообщали, что они могли бы согласиться на лондонский вариант при одном условии. И саудовские инвесторы, и телевизионщики из Netflix хотят, чтобы начало боя сдвинули далеко за полночь: тогда он мог бы пройти в удобное для американской публики время. Однако для подобного шага потребовалось бы специальное разрешение лондонской мэрии, запрещающей устраивать масштабные мероприятия в столь позднее время.

Алексей Доспехов