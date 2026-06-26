Король супертяжелого веса снял короны

Лучший боксер-супертяжеловес мира Александр Усик неожиданно объявил, что расстается со всеми тремя принадлежащими ему чемпионскими поясами. Украинец, которому 39 лет и который в своем майском поединке против кикбоксера Рико Верхувена выглядел не очень убедительно, дал понять, что планирует вскоре завершить выдающуюся карьеру, сделавшую его безусловным королем сразу двух категорий, проведя перед ее финишем «последний танец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик

Фото: Mark Robinson / Getty Images Александр Усик

Фото: Mark Robinson / Getty Images

Александр Усик, лучший супертяжеловес мира, опубликовал 26 июня в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) пост, который стал шоком для боксерского сообщества. В нем украинец сообщил, что «хочет освободить» все три принадлежащих ему чемпионских пояса — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) — и сделать их «доступными» для «парней, стоящих в очереди за ними». Усик подчеркнул, что это решение не означает, что он прямо сейчас заканчивает карьеру, но дал понять, что закончит ее в ближайшем будущем, проведя перед финишем «последний танец».

С кем намерен в этом «последнем танце» драться Александр Усик, он не уточнил. Однако ESPN предполагает, что в любом случае его соперником уже точно не будет немец Агит Кабайел, обладатель статуса так называемого временного чемпиона WBC. Ранее считалось, что бой украинца с ним практически согласован. Спортивный директор Усика Сергей Лапин лишь уточнил, что целью его клиента «всегда было завершить легендарную карьеру в США».

Подбирая такое определение, Лапин нисколько не преувеличивал. Спортивная биография Александра Усика и в самом деле уникальна. Олимпийский чемпион 2012 года, в профессиональном боксе он сначала стал абсолютным чемпионом, владеющим всеми четырьмя значимыми поясами (WBC, IBF, WBA и Всемирной боксерской организации (WBO)), в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), а затем, покинув его на излете прошлого десятилетия, несмотря на относительно скромные габариты, покорил, собрав полный набор престижных званий, и супертяжелую категорию. Причем, по дороге к королевскому рангу Усик по два раза справился с котировавшимися выше него выдающимися британскими боксерами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Его послужной список состоит из 25 побед в 25 боях. Большинство из них одержаны благодаря не столько мощи и нокаутирующему удару, сколько великолепным технике и скорости.

В своем свежем поединке 39-летний Александр Усик выглядел не слишком убедительно. Голландский кикбоксер Рико Верхувен, не имевший, по сути, никакого боксерского опыта, 23 мая в Египте доставил ему немало проблем, прежде чем рефери остановил матч в концовке 11-го раунда, засчитав украинцу досрочную победу после нескольких чувствительных попаданий. Команда Верхувена пыталась оспорить этот вердикт, утверждая, что тот мог продолжать выступление в заключительном раунде.

Основным бенефициаром прощания Александра Усика с его титулами Сергей Лапин назвал Энтони Джошуа. По словам менеджера, Усик освободил их, чтобы «предоставить Джошуа возможность драться за них и объединить пояса». Однако им одним список тех, кто может остаться в выигрыше от решения украинца, не ограничивается. В него, например, явно входит и сильнейший российский супертяжеловес Мурат Гассиев. Он владеет вторым по значимости званием WBA — так называемого регулярного чемпиона — и будет 11 июля защищать его в матче против француза Тони Йока.

Алексей Доспехов