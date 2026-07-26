Энтони Джошуа отбил бой с Тайсоном Фьюри

Бой, который иногда называют главным в истории британского бокса, чуть было не сорвал до этого уикенда никому не известный албанский супертяжеловес Кристиан Пренга. В первом раунде прошедшего 25 июля в Саудовской Аравии матча против Энтони Джошуа он дважды отправил в нокдаун знаменитого боксера. Пренге, однако, не хватило класса и опыта, чтобы вцепиться зубами в достигнутое, а Джошуа хватило стойкости, чтобы быстро прийти в себя и уже в следующем раунде оппонента нокаутировать. Сулящая колоссальные призовые встреча с соотечественником Тайсоном Фьюри от него никуда не делась.

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Фото: Ali Issa / AP Энтони Джошуа и Кристиан Пренга

Фото: Ali Issa / AP

Комментаторы боя в Джидде мрачно шутили, что где-то на грани сердечного приступа оказался Тайсон Фьюри. Кристиан Пренга, этот здоровенный мужик, о котором до его поездки в Саудовскую Аравию за пределами штата Нью-Джерси, где на скромных аренах развивалась его карьера, мало кто знал, рушил такой выстраданный, такой красивый и такой дорогой сценарий.

Есть два выдающихся британских супертяжа — 37-летний Тайсон Фьюри и 36-летний Энтони Джошуа. Десять лет их периодически пытались свести друг с другом в ринге, чтобы родить бой-бомбу, но никак не выходило, мешали разные обстоятельства. В начале нынешнего десятилетия идею, казалось, подчистую, до основания разрушил перешедший в их категорию из первого тяжелого веса (до 90,7 кг) украинец Александр Усик. Он по два раза одолел каждого из соперников, стал безусловным королем среди супертяжей и вроде бы лишил актуальности такую схватку. Но вот в июне Усик внезапно сообщил, что вскоре завершит карьеру, и расстался со всеми своими чемпионскими поясами.

Актуальность к идее поединка между Фьюри и Джошуа вернулась. В конце концов более популярных, чем они, боксеров, в супертяжелом весе, как ни крути, нет.

Даже среди тех, кто сейчас владеет поясами: пояс Всемирного боксерского совета (WBC) принадлежит немцу Агиту Кабайелу, пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) — россиянину Мурату Гассиеву, пояс Всемирной боксерской организации (WBO) — британцу Даниэлю Дюбуа, пояс Международной боксерской федерации (IBF) пока остается вакантным.

А команды Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа загодя, с весны, словно зная, что произойдет, принялись договариваться о нем и к середине лета договорились. Оставалось утрясти детали вроде даты и места проведения поединка, который, предварительно, хотят принять в ноябре несколько городов, и британских (Лондон, Кардифф), и американских (Лас-Вегас, Лос-Анджелес), и, естественно, призового фонда. Но уже нет сомнений, что он будет огромным. Разные медиаресурсы называют разные цифры. Но все они в диапазоне от $100 млн до $200 млн. Фьюри и Джошуа, несмотря на их осечки, по-прежнему любят.

Обоим, чтобы матч состоялся, требовалось пройти через бои, которые иначе как разминочными не называли. Несложная проверка, заодно разогревающая противостояние двух титанов.

Тайсон Фьюри-то со своей задачей 24 июля справился легко. Польского ветерана Мариуша Ваха одолел в Паттайе в режиме нудного спарринга. Чего-то в том же духе, то есть довольно пресного, ждали от поединка Энтони Джошуа против Кристиана Пренги. Но с ним вышла история куда увлекательнее.

После первого раунда, сочувствуя Фьюри, все, разумеется, вспоминали послужной список Пренги, в котором на единственное поражение — два десятка побед нокаутом, и декабрьский эпизод из жизни Джошуа. Ту страшную аварию в Нигерии, куда он отправился, побив блогера Джейка Пола. В ней погибли два его близких друга. Для тех, кто забыл имена друзей, их нанесли по просьбе Джошуа на настил ринга — Сина Гами и Латиф Айоделе. После той аварии боксер впал в глубокую депрессию. Были даже сомневавшиеся, что он может выйти из нее прежним Джошуа. А ход открывавшего бой в Джидде раунда сомнения подтверждал.

Два нокдауна после апперкотов Пренги, отнюдь не символических, казались чуть ли не приговором Джошуа, про стойкость и силу воли которого потом пели гимны.

Хотя дело, судя по всему, не только в них, но и в дефиците класса и опыта боев высокого уровня у его соперника. Кристиан Пренга во втором раунде вместо того, чтобы вцепиться в достигнутое зубами, продолжать искать шансы, как-то чересчур трусливо стал пятиться назад. Он вел себя, как прижимающаяся к воротам футбольная команда-аутсайдер, которая, поведя в счете, решила сыграть на удержание. Из такой стратегии всегда вырастает что-то печальное. Джошуа с отступающим Пренгой разобрался быстро, пробив хлипкую защиту серией ударов. Тот рухнул так смачно, что было понятно: в отличие от британца, подняться вовремя не сможет.

Алексей Доспехов