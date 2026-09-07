В Ростове объявили конкурс на ремонт подземного перехода на Буденновском

В Ростове-на-Дону объявили конкурс на восстановление входных групп подземного пешеходного перехода на Буденновском проспекте — на пересечении с улицами Московской и Станиславского. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляет почти 2,6 млн руб. Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить три вида работ. Первый — восстановление 134 ступеней входной группы путем демонтажа поврежденных участков, армирование, устройство опалубки, заливка бетона, установка защитного стального уголка с двухслойной окраской, демонтаж опалубки и шлифовка бетона. Второй вид работ предусматривает бетонное устройство площадки площадью 20 кв. м также с демонтажом поврежденных участков, армирование сеткой, опалубка, заливка бетона, демонтаж опалубки и шлифовка. Третий — восстановление дождеприемных решеток протяженностью 20 погонных метров: демонтаж решеток, восстановление их целостности и обечайки дождеприемного лотка, двухслойная окраска и последующий монтаж.

Работы, согласно описанию закупки, должны быть завершены до 1 ноября 2026 года. Финансирование предусмотрено из бюджета города.

Константин Соловьев