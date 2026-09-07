В Крыму с 8 сентября начнут продавать бензин АИ-92 по цене до 100 рублей за литр

С 8 сентября в Крыму в продаже появится бензин марки АИ-92 по цене до 100 руб. за литр. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Аксенов, ожидается, что его реализация будет стабильной, без перебоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Одновременно в Республике Крым продолжается продажа АИ-95 на заправках «ТЭС» и «АТАН» по той же цене, однако с 9 сентября объем поставок этой марки у данных операторов будет снижен — АИ-95 останется в наличии на АЗС малых сетей.

С сегодняшнего дня на заправках «ТЭС» началась продажа дизельного топлива. Актуальные адреса заправок ежедневно публикуются на интерактивной карте министерства топлива и энергетики РК.

Также с завтрашнего дня на сайтах администраций и портале правительства появятся адреса площадок в районных центрах для продажи угля по цене 19,5 тыс. руб. за тонну. Доставка осуществляется за отдельную плату. На этой неделе завершится первый круг доставки баллонного газа льготникам.

Сергей Аксенов призвал муниципальные и республиканские органы активнее работать с населением, отметив, что в ряде регионов помощь поступает несвоевременно. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Алина Зорина