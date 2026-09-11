WINEPARK станет площадкой международной программы винного образования ISG

С 12 октября по 23 ноября в WINEPARK пройдет курс Intermediate Wine Certificate (IWC) международной школы винного образования International Sommelier Guild (ISG). Программа станет эксклюзивным образовательным предложением для российского винного сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Мрия» Фото: ООО «Мрия»

Обучение разработано для тех, кто только начинает знакомство с вином, а также для действующих сомелье, кавистов, сотрудников ресторанов и винотек, менеджеров винных компаний, бренд-амбассадоров, специалистов по продажам и винному туризму. Программа состоит из семи модулей, часть из них пройдет онлайн. Участники изучат основы виноградарства и производства вина, влияние климата, почв и рельефа на его стиль, принципы профессиональной дегустации, винный сервис и эногастрономию.

Отдельные блоки посвящены международным белым и красным сортам, игристым и крепленым винам, выдержке и хранению, устройству винной этикетки и законодательству разных стран. Во время практических занятий вместе с преподавателем в WINEPARK участники оценят около 30 образцов и научатся системно оценивать характеристики вина и связывать их с сортом винограда, терруаром, климатом и особенностями производства. После сдачи экзамена выпускники получат официальный сертификат ISG. Документ вносится в единую мировую базу, а результаты оцениваются по общему стандарту независимо от страны и языка обучения.

Преподавателем программы станет Инна Полански — официальный инструктор ISG для русскоязычных студентов. Она более 12 лет работает в винной индустрии. Начинала карьеру кавистом, работала сомелье в Италии, тренинг-менеджером, преподавателем и бренд-амбассадором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Мрия» Фото: ООО «Мрия»

International Sommelier Guild работает с 1982 года и представлена более чем в 40 странах. IWC — первая ступень образовательной программы. Курс дает системную базу знаний о вине и помогает понять, как сорт винограда, климат, терруар и технологии производства формируют его стиль. В этом году ISG впервые запустила сертификацию сомелье в Крыму, открыв новые возможности для профессионального винного образования в регионе.

Ксения Цапакина, руководитель WINEPARK: «WINEPARK с самого начала задумывался как нечто большее, чем винодельня. Мы стремимся объединять здесь талантливых людей, влюбленных в свое дело, и формировать среду для обмена опытом и профессионального роста. Партнерство с ISG стало для нас уникальным образовательным проектом, который дает участникам возможность получить международное винное образование, не покидая Россию. Мы уверены, что сильная индустрия начинается с глубоких знаний, поэтому просвещение стало важной частью нашей миссии».

В 2026 году WINEPARK отмечает пять лет. Концепция юбилейного года получила название «Линии жизни» и стала метафорой пути вина, человека и природы. И образовательная программа ISG станет еще одним шагом в развитии винной культуры и профессий, связанных с ней.

IWC Intermediate — средний уровень / базовый винный сертификат International Sommelier Guild — Международная Гильдия Сомелье

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