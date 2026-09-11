WINEPARK станет площадкой международной программы винного образования ISG
С 12 октября по 23 ноября в WINEPARK пройдет курс Intermediate Wine Certificate (IWC) международной школы винного образования International Sommelier Guild (ISG). Программа станет эксклюзивным образовательным предложением для российского винного сообщества.
Фото: ООО «Мрия»
Обучение разработано для тех, кто только начинает знакомство с вином, а также для действующих сомелье, кавистов, сотрудников ресторанов и винотек, менеджеров винных компаний, бренд-амбассадоров, специалистов по продажам и винному туризму. Программа состоит из семи модулей, часть из них пройдет онлайн. Участники изучат основы виноградарства и производства вина, влияние климата, почв и рельефа на его стиль, принципы профессиональной дегустации, винный сервис и эногастрономию.
Отдельные блоки посвящены международным белым и красным сортам, игристым и крепленым винам, выдержке и хранению, устройству винной этикетки и законодательству разных стран. Во время практических занятий вместе с преподавателем в WINEPARK участники оценят около 30 образцов и научатся системно оценивать характеристики вина и связывать их с сортом винограда, терруаром, климатом и особенностями производства. После сдачи экзамена выпускники получат официальный сертификат ISG. Документ вносится в единую мировую базу, а результаты оцениваются по общему стандарту независимо от страны и языка обучения.
Преподавателем программы станет Инна Полански — официальный инструктор ISG для русскоязычных студентов. Она более 12 лет работает в винной индустрии. Начинала карьеру кавистом, работала сомелье в Италии, тренинг-менеджером, преподавателем и бренд-амбассадором.
Фото: ООО «Мрия»
International Sommelier Guild работает с 1982 года и представлена более чем в 40 странах. IWC — первая ступень образовательной программы. Курс дает системную базу знаний о вине и помогает понять, как сорт винограда, климат, терруар и технологии производства формируют его стиль. В этом году ISG впервые запустила сертификацию сомелье в Крыму, открыв новые возможности для профессионального винного образования в регионе.
Ксения Цапакина, руководитель WINEPARK: «WINEPARK с самого начала задумывался как нечто большее, чем винодельня. Мы стремимся объединять здесь талантливых людей, влюбленных в свое дело, и формировать среду для обмена опытом и профессионального роста. Партнерство с ISG стало для нас уникальным образовательным проектом, который дает участникам возможность получить международное винное образование, не покидая Россию. Мы уверены, что сильная индустрия начинается с глубоких знаний, поэтому просвещение стало важной частью нашей миссии».
В 2026 году WINEPARK отмечает пять лет. Концепция юбилейного года получила название «Линии жизни» и стала метафорой пути вина, человека и природы. И образовательная программа ISG станет еще одним шагом в развитии винной культуры и профессий, связанных с ней.
IWC Intermediate — средний уровень / базовый винный сертификат
International Sommelier Guild — Международная Гильдия Сомелье
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ООО «Мрия» Республика Крым, Ялта, с. Оползневое, улица Генерала Острякова, 9, ОГРН 1149102066740
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