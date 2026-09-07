В Таганроге суд рассмотрит дела подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам

В Ростовской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей Целинского района, обвиняемых в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, в ноябре прошлого года соучастники фигурантов — уголовное дело в отношении них выделили в отдельное производство — по телефону убедили таганрогского пенсионера передать личные сбережения под предлогом их хранения на «безопасном счете». Обвиняемые, по версии правоохранителей, выполняли роли курьеров. В частности, они приехали к пострадавшему и попытались забрать более 1,1 млн руб., однако были задержаны сотрудниками полиции.

Дело передано в Таганрогский городской суд для рассмотрения.

Константин Соловьев