Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса более чем на 13%

Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Объемы кредитования малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,7 млрд рублей, при этом работающий кредитный портфель увеличился более чем на 21% — до 32,2 млрд рублей.

Выдачи гарантий за первое полугодие 2026 года выросли на 29% к сопоставимому периоду 2025 года — до 61,9 млрд рублей, гарантийный портфель увеличился на 27% — до 86,2 млрд рублей (с учетом онлайн-гарантий). Рост депозитного портфеля клиентов малого и среднего бизнеса составил 10,8% — до 66,0 млрд рублей.

Сегодня в линейке Уралсиба представлен полный спектр банковских гарантий, закрывающих практически все актуальные потребности бизнеса. Например, участники госзаказа могут установить лимит банковских гарантий до 200 млн руб. на срок до 10 лет по упрощенной технологии рассмотрения и без залогового обеспечения, что позволит в дальнейшем в течение дня получать любые виды гарантий, предусмотренные по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ, в рамках данного лимита.

Также Банк в 2026 году продолжил развивать линейку кредитных продуктов:

запущены предодобренные кредиты для новых и действующих клиентов банка на оборотные цели и цели рефинансирования кредитов других банков в размере до 50 млн руб. с возможностью оформления без залогового обеспечения.

Банк возобновил финансирование заемщиков по сниженным ставкам не выше, чем КС+3% по Программе стимулирования кредитования клиентов малого и среднего предпринимательства. Кредитование в рамках данной госпрограммы доступно компаниям, соответствующим условиям программы, в размере до 500 млн руб.

В Уралсибе представлены продукты под самые разные потребности и задачи: экспресс-продукты, ломбардные кредиты, овердрафты, оборотные и инвестиционные продукты. Банк следует принципу индивидуального подхода к каждому клиенту, формируя гибкие условия.

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

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