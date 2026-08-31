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Правительство разрешило выплачивать 27 тыс. руб. родственникам уклоняющихся от наказания релокантов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее размер «гуманитарного пособия» близким родственникам лиц, в отношении которых введены «временные ограничительные меры». Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплаты возможны по решению «межведомственной комиссии», если у родственников этого лица нет «самостоятельных источников дохода». Размер такого пособия установлен в размере одного МРОТ: с 1 января 2026 года его размер составляет около 27 тыс. руб.

Возможность выплат подобных пособий из заблокированных средств лиц, в отношении которых введены ограничительные меры, регламентирована законом «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания». Он был принят Госдумой в июле этого года. В частности, речь идет о лицах, привлеченных к ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию вооруженных сил, призывы к санкциям против страны или участие в деятельности нежелательных организаций. Для них закон предусматривает 14 ограничительных мер, включая замораживание счетов и имущества, приостановку регистрации недвижимости и водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, а также на доступ к мобильным приложениям банков для переводов. Согласно тексту закона, решения о применении санкций будет принимать Минюст, который также создаст публичный реестр таких лиц.

Кроме того, правительство назначило Сбербанк уполномоченным банком для релокантов, которые уклоняются от исполнения наказания.

Иван Тяжлов

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