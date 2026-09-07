Ростовский водоканал установил более 70 насосов на ключевых станциях

«Ростовводоканал» подвел итоги работы по обновлению инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, повышению эффективности очистки сточных вод и цифровизации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что к текущему моменту компания заменила насосы выгрузки активного ила второй очереди, обновила систему аэрации, установила систему дистанционного контроля содержания кислорода на аэротенках первой очереди, что позволило улучшить качество очистки сточных вод. Следующим этапом станет проектирование масштабной реконструкции всего комплекса Ростовской станции аэрации.

Параллельно в городе модернизируется насосное оборудование: более 70 новых насосов установлены на основных водопроводных и канализационных насосных станциях. Техническая база дочернего предприятия «ЛОТ» также усиливается — до конца года запланирована закупка 13 единиц спецтехники, в том числе передвижных мастерских.

Отмечается также, что с 1 октября запланирована индексация заработной платы для всего персонала компании.

Константин Соловьев