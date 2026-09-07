Врач-профпатолог из Адыгеи предстанет перед судом за взятки и служебный подлог

Следователи Тахтамукайского межрайонного следственного отдела СК России по Адыгее завершили расследование уголовного дела в отношении врача-профпатолога районной больницы. Медик обвиняется в получении взяток, мелком взяточничестве и служебном подлоге (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2024 по 2025 год врач получил от пятерых граждан взятки на общую сумму свыше 30 тыс. руб. за выдачу медицинских заключений о наличии у них хронических заболеваний, дающих право на установление инвалидности. При этом пациенты не проходили врачебную комиссию.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального МВД, сейчас оно направлено в суд. Действиям взяткодателей будет дана правовая оценка.

Алина Зорина