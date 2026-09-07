Житель Сочи обвиняется в убийстве севастопольца во время отдыха в лесу

Житель Сочи заключен под стражу по обвинению в убийстве севастопольца в лесу. Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

3 сентября в лесополосе рядом с садовым товариществом Гагаринского района местная жительница обнаружила тело мужчины с многочисленными ранениями. Следователи, криминалисты и сотрудники полиции установили личность жертвы, а также подозреваемого, совершившего убийство. Нападавшего задержали по «горячим следам», им оказался 33-летний житель Сочи, который ранее был судим.

Установлено, что сочинец, прибывший в Севастополь на отдых, поселился на окраине лесного массива в палатке. Вернувшись вечером к своему временному жилищу, он обнаружил там неизвестного. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого фигурант ударил пришедшего к палатке незнакомца топором в область головы и тела.

В ходе осмотра места преступления следователями обнаружено орудие, а также доказательства того, что злоумышленник пытался сокрыть тело. По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу. Житель Сочи обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Сейчас продолжаются следственные действия для закрепления доказательственной базы.

Алина Зорина