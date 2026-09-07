Тарифы на грузовые перевозки на Кубани в июле выросли на 2,6%

Индекс тарифов на грузовые перевозки (без железнодорожного транспорта) в Краснодарском крае в июле 2026 года по сравнению с июнем увеличился на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные доклада управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея о социально-экономическом положении региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно статистике, в июле 2026 года по сравнению с июнем индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом составил 100%, трубопроводным — 102,8%. Железнодорожный транспорт в расчетах не учитывался.

По данным Краснодарстата, грузооборот автомобильного транспорта в январе—июле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3%, до 4,2 млн т·км, тогда как перевозки грузов сократились на 12,1%, до 30,6 млн т.

В целом по итогам января—июля 2026 года оборот организаций транспортировки и хранения в Краснодарском крае сохранился на уровне прошлого года, составив 641,7 млрд руб.

Наталья Решетняк