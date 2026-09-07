В Екатеринбурге задержали еще троих кандидатов в депутаты от «Яблока»

В Екатеринбурге задержали еще двоих кандидатов в депутаты от партии «Яблоко» — Шану Огней и Владимира Собянина, сообщили в социальных сетях партии. Ранее был задержан и отпущен председатель фракции «Яблоко» в екатеринбургской гордуме Константин Киселев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Менее получаса назад из отдела полиции Октябрьского района вышла Шана Михайловна Огней, кандидат в депутаты в законодательное собрание по Красноуфимскому округу»,— написали представители партии.

Они указывают, что на кандидата составили протокол по ст. 20.3 КоАП (публичная демонстрация запрещенной символики. Как следует из поста, протокол связан с публикацией 2024 года, в которой на сгенерированном нейросетью изображении присутствует перевернутая звезда ("Международное движение сатанизма" признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Помимо этого, задержаны кандидат в депутаты Государственной думы по Серовскому округу Владимир Собянин, которого доставят в отдел полиции Кировского района, и кандидат в депутаты свердловского заксообрания от Верх-Исетского района Александр Куделькин. Их пока не отпустили.

Ранее в Екатеринбурге задержали главу фракции «Яблоко» в гордуме и кандидата в депутаты Госдумы Константина Киселева. Ему тоже вменили ст. 20.3 КоАП. По словам политика, нарушения нашли в постах от от 2019, 2020 и 2021 годов. В них нашли символику «Штаба Навального» (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и группы «Pussy Riot» (признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ).

Напомним, партийный список «Яблока» в Свердловской области сняли с выборов в законодательное собрание. Областной суд удовлетворил соответствующие требования, указав, что партия нарушила авторские права и расходовала средства вне избирательного фонда.

Анна Капустина