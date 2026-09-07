Демонстрацию экстремистской символики вменяют главе екатеринбургского «Яблока»

Правоохранительные органы отпустили из отдела полиции председателя фракции «Яблоко» в екатеринбургской гордуме Константина Киселева. Как передает корреспондент «Ъ-Урал», на депутата составили протокол о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) из-за публикации нескольких постов. Он был задержан сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В протоколе, составленном на Константина Киселева, указаны три публикации на его странице в социальной сети «ВКонтакте»: от 2019, 2020 и 2021 годов. В первых двух постах содержится символика «Штаба Навального» (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Третий пост содержит символику группы «Pussy Riot» (признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ).

«Говорят, что это демонстрация экстремистской символики, но последний текст, на который они ссылаются, — это текст пятилетней давности. Где-то на заднем фоне, когда мы протестовали против задержания одного очень хорошего, ныне покойного человека, кто-то был с буквой "Н" на заднем плане»,— сообщил Константин Киселев.

Он уточнил, что воспользовался ст. 51 Конституции и не стал давать показания.

Напомним, ранее Свердловский областной суд удовлетворил исковые требования реготделения ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов партии «Яблоко» по единому округу на выборах в Законодательное собрание Свердловской области. Против снятия на данном суде выступал господин Киеселев.

Артем Путилов