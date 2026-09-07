В Таганроге реализовали 9 из 15 проектов программы «Сделаем вместе» в 2026 году

В Таганроге в 2026 году из 15 запланированных проектов программы «Сделаем вместе» реализовали девять. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Среди выполненных проектов — закупка автомобиля ГАЗель «Соболь» для Центра социального обслуживания, компьютерного и печатно-копировального оборудования для МФЦ. А парке Приморский установили детское игровое оборудование, спортивные площадки и прыжковая яма — в Лицее № 28, аналогичные площадки — в СОШ № 31 и СОШ № 26. В рамках программы отремонтировали спортивный зал СОШ № 35, обустроили спортивную площадку на улице Циолковского. В театральном зале ДК «Фестивальный» смонтировали два промышленных кондиционера.

Шесть объектов, по словам Светланы Камбуловой, находятся на финальной стадии: реставрация ограждения и входа с южного угла парка имени Максима Горького, устройство воркаут-площадки с зоной отдыха в СОШ № 8 имени А. Ломакина, благоустройство территорий на улице Дачной, установка ограждения детского сада № 51, а также благоустройство детской площадки в переулке Смирновском.

Голосование за новые проекты программы, запланированные на 2027 год, началось 29 августа и продлится до 28 сентября.

Константин Соловьев