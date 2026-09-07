Жителя Кубани осудили за хищение полумиллиона рублей у участника СВО

В Успенском районе Краснодарского края вынесен приговор по уголовному делу о хищении 550 тыс. руб. у участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в апреле этого года 31-летний житель Успенского района получил доступ к банковскому счету военнослужащего, который прибыл в отпуск. После его возвращения в воинскую часть подсудимый воспользовался деньгами через мобильное приложение. В период с 13 апреля по 5 мая он неоднократно снимал денежные средства в банкоматах, расположенных на территории Краснодарского и Ставропольского краев. Общая сумма похищенного превысила 550 тыс. руб.

Житель Успенского района признан виновным по пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета в крупном размере). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании ущерба на сумму 550 тыс. руб. В настоящее время устанавливается имущество, подлежащее взысканию.

Алина Зорина