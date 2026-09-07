В регионе расположения Ростовской АЭС стартовал художественный проект, посвященный 25-летию атомной станции

Проект «Ростовская АЭС: место притяжения» собрал более 20 художников из Москвы, Ростова-на-Дону, Клина, Новочеркасска, Волгодонска, Цимлянска и соседних сельских районов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Первая часть проекта включала в себя проведение пленэра в окрестностях Ростовской АЭС (входит в электроэнергетический дивизион ГК «Росатом»). В течение недели художники выезжали в самые живописные места региона расположения атомной станции, делали наброски и писали свои этюды.

В рамках проекта художники прослушали лекцию искусствоведа «Самобытность искусства и культуры Донского края». А также - побывали на экскурсии в учебно-тренировочном подразделении Ростовской АЭС, где познакомились с полномасштабными тренажёрами блочных щитов управления атомной станции, на которых отрабатывает свои навыки оперативный персонал.

«Художники Волгодонска сотрудничают с Росатомом уже более 10 лет. Поддержка атомщиков расширяет наши возможности, делает труд художников востребованным, предоставляет новые темы для творчества. В копилке совместных проектов – выставки, конкурсы, творческие встречи. Цель проекта «Ростовская АЭС: место притяжения» — сформировать культурный код территории. И Ростовская АЭС – один из самых ярких и убедительных образов, составляющих этот код. Атомная станция - не просто источник электроэнергии, а символ мощи, стабильности и будущего нашего региона. А изобразительное искусство способно сформировать эмоциональный и визуальный образ этой силы, сделать его ближе и понятнее обществу», – отмечает председатель правления Союза художников Волгодонска Александр Тучин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

За время прошедшего пленэрного интенсива написано более 60 этюдов. И почти все пейзажи – с видом на Ростовскую АЭС. Они выполнены в разных техниках, с разным настроением, но неизменно - с любовью к главному объекту на холсте.

«Увидеть красоту в геометрии атомных энергоблоков, ощутить мощь вырабатываемого электрического тока, и всё это на фоне величественной донской природы - художники это могут, и дают нам возможность по новому взглянуть на уже привычные пейзажи и увидеть, почувствовать, что наша атомная станция – это красивый объект с точки зрения эстетики и она не только не нарушает гармонии природы, а великолепно вписывается в ее образы», – отметила и.о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.

Лучшие работы художников по итогам пленера с видами на атомную станцию составят основу передвижной экспозиции «Ростовская АЭС: место притяжения».