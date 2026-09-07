Антон Вайно возглавил попечительский совет Фонда защиты детей

Председателем попечительского совета Фонда защиты детей стал руководитель администрации президента Антон Вайно. Об этом сообщила руководитель фонда, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Омбудсмен рассказала, что прошло первое заседание координационного совета фонда. На нем обсудили приоритетные направления деятельности фонда и состав попечительского совета. В него также вошли представители госкорпораций и крупного бизнеса, но их имена госпожа Львова-Белова не привела.

По итогам заседания договорились выстроить систему профилактики социального сиротства «на трех взаимосвязанных уровнях». Порядок действий выглядит следующим образом:

уполномоченный по правам ребенка будет координировать работу в регионах;

межведомственная рабочая группа объединит профильные министерства и ведомства, в том числе через систему межведомственных консилиумов;

Фонд защиты детей вместе с региональными омбудсменами станет опорой для адресной помощи, развития новых форматов и обучения специалистов.

Новые отделения фонда открылись в шести регионах, в том числе в Брянской и Рязанской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Донецкой народной республике. Еще семь отделений готовятся к регистрации, добавила Мария Львова-Белова.

Мария Львова-Белова занимает пост уполномоченного по правам ребенка с 2021 года. В апреле 2026-го Владимир Путин назначил ее председателем общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». В июне президент переназначил ее на пост омбудсмена еще на пять лет.