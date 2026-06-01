Львова-Белова останется детским омбудсменом еще на пять лет

Президент Владимир Путин переназначил Марию Львову-Белову на должность уполномоченного по правам ребенка в России еще на пять лет. Указ вступает в силу с 27 октября 2026 года. Документ опубликован на портале правовых актов.

Сегодня российский президент провел рабочую встречу с госпожой Львовой-Беловой. Детский омбудсмен рассказала о сокращении в 2025 году на 17% числа социальных сирот в стране — до 22 тыс. человек. Кроме того, по словам Марии Львовой-Беловой, с 2024 года на 18,3% снизилось число детей, проживающих в детских домах и приютах, — с 60 тыс. до 49 тыс. человек.

Мария Львова-Белова занимает пост уполномоченного по правам ребенка с 2021 года. В апреле 2026-го Владимир Путин назначил госпожу Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».