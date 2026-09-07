В Екатеринбурге задержали лидера фракции «Яблоко» в гордуме Константина Киселева

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали депутата екатеринбургской гордумы от партии «Яблоко» Константина Киселева, сообщили в пресс-службе свердловского отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Сегодня на выходе из своего дома задержан сотрудниками полиции председатель фракции партии "Яблоко" в Екатеринбургской городской думе Константин Киселев. Константин Викторович собирался на дебаты на ВГТРК–Урал. Ему вменяют административное правонарушение – вероятно, по статье о демонстрации экстремистской символики»,— уточнили в отделении, добавив, что он является кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу.

Ранее Свердловский областной суд удовлетворил исковые требования реготделения ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов партии «Яблоко» по единому округу на выборах в законодательное собрание Свердловской области.

Артем Путилов