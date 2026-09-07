В Ростове охранника МФЦ осудили за подрыв рабочего места начальника

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителю Запорожской области Антону Кадыкову, признанного виновным в участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывных устройств, прохождении террористической подготовки и совершении теракта (ч. 2 ст. 205.4, ч. 4 ст. 222.1, ст. 205.3, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что в октябре 2024 года Кадыков вступил в террористическое сообщество через мессенджер. В качестве жертвы теракта он выбрал начальника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Запорожской области, где сам работал охранником. В феврале Кадыков забрал из тайника взрывчатку и перевез на автомобиле в собственный дом в городе Приморск. Затем подсудимый изучил инструкцию по использованию устройства, его активации и подрыву. В феврале 2025 года Антон Кадыков перенес взрывное устройство в здание отдела МФЦ и спрятал его в комнате охраны.

Установлено, что 22 февраля он установил взрывчатку под навесным потолком над рабочим местом потерпевшего и привел его в боевое состояние. Покинув здание, Кадыков произвел дистанционный подрыв с помощью телефонного звонка во дворе учреждения. В результате взрыва здание МФЦ в Приморске получило повреждения. Потерпевший в момент взрыва в кабинете отсутствовал.

Уже на следующий день, 23 февраля, Кадыков был задержан по подозрению в совершении теракта. Приговором суда ему назначено 22 года колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а также штраф в 600 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев