Число ИП на Кубани продолжает расти, несмотря на высокий уровень ликвидаций

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Краснодарском крае на 1 июля 2026 года достигло 272,6 тыс., что на 5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом свидетельствуют данные доклада управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодарстат) о социально-экономическом положении региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За январь—июнь 2026 года в Статистический регистр Краснодарстата включено 30,4 тыс. вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. При этом количество официально ликвидированных субъектов за тот же период составило 23,5 тыс.

Наибольшая деловая активность традиционно наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — здесь зарегистрировано около 100 тыс. предпринимателей, или 36,5% от общего числа. В строительной отрасли насчитывается 22,2 тыс. ИП (8,1%), в сфере транспортировки и хранения — 30 тыс. (11,0%).

В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве зарегистрировано 13 тыс. индивидуальных предпринимателей и глав КФХ (4,8% от общего количества). В обрабатывающих производствах — 12,5 тыс. предпринимателей (4,6%).

Самые высокие показатели регистрации новых ИП за полугодие отмечены в сфере информации и связи — 197,2 на 1 тыс. действующих субъектов, в гостиничном бизнесе и общепите — 185,7, а также в административной деятельности и сфере дополнительных услуг — 188,8.

При этом наиболее интенсивно процесс ликвидации шел в торговле — 111,1 на 1 тыс. ИП, в строительстве — 86,1, а также в сфере операций с недвижимостью — 47,0 ликвидаций на 1 тыс. действующих предпринимателей.

Наталья Решетняк