Жители Кубани в августе установили 24,9 тысячи самозапретов на кредиты

В августе 2026 года жители Краснодарского края установили 24,9 тыс. самозапретов на заключение договоров потребительских кредитов и займов. По этому показателю регион вошел в пятерку лидеров среди субъектов РФ, уступив Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего в России в августе было установлено 665,1 тыс. самозапретов, что на 16% меньше, чем в июле. Через портал «Госуслуги» оформлено 601,5 тыс. самозапретов (сокращение на 14,6%), через МФЦ — 63,6 тыс. (снижение на 27,3%). При этом количество снятий ранее установленных самозапретов выросло на 5,3% — до 267,4 тыс.

В Краснодарском крае через МФЦ самозапреты установили 3,8 тыс. жителей — это наибольший показатель среди регионов. Через «Госуслуги» — 21,1 тыс. На 1 сентября 2026 года в России действующий самозапрет имеют 22 млн человек, с момента запуска услуги его сняли 1,93 млн.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что спрос на установку самозапретов постепенно стабилизируется. Это может свидетельствовать о том, что большинство желающих уже воспользовались услугой, а также о некотором снижении активности на фоне успехов в борьбе с мошенниками. Он рекомендовал заемщикам сохранять внимание к безопасности и регулярно проверять кредитную историю. Закон о самозапрете действует с 1 марта 2025 года, с 1 сентября 2025 года услуга стала доступна и в МФЦ.

Алина Зорина