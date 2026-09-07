В донской филиал МТС пришел новый директор по работе с бизнес-рынком

Директором по работе с корпоративными клиентами филиала МТС в Ростовской области назначена Ольга Бараненкова, которая ранее работала в Карелии и Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба МТС

Здесь разъяснили, что приоритетным направлением в работе нового топ-менеджера станет внедрение и развитие цифровых продуктов на корпоративном рынке Дона. Отдельное внимание будет уделено развитию проектов на основе IoT, Big Data, искусственного интеллекта, облачных технологий и решений в сфере кибербезопасности. Новый руководитель сфокусируется на трех направлениях: работе с крупным бизнесом, МСП и госсектором.

«Ростовская область — регион, где помимо АПК активно развиваются промышленность, логистика, строительство. Рынок здесь конкурентный, подвижный — клиенты и заказчики находятся всегда в поиске решений, ищут выгодные предложения. Я уверен, что обширная экспертиза Ольги позволит эффективно работать с малым, средним и крупным бизнесом региона», — подчеркнул директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Ольга Бараненкова родом из Республики Карелия. Имеет управленческий опыт более 15 лет. С 2012 года она руководила В2В направлением в МТС в Карелии и Санкт-Петербурге. С 2021-го возглавляла департамент среднего и малого бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области в другой технологической компании. Кроме основной деятельности, является сертифицированным экспертом в сфере технологического предпринимательства и инновационных проектов на рынке EdTech.