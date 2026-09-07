Посольство России связалось с властями Вьетнама из-за отмены авиарейсов в Москву

Посольство России во Вьетнаме отреагировало на информацию о переносе авиарейсов местного перевозчика из Ханоя в Москву. По данным СМИ, не могут вылететь на родину сотни россиян.

«Посольство в курсе ситуации и находится в контакте с компетентными вьетнамскими ведомствами для скорейшего ее разрешения»,— прокомментировали в посольстве (цитата по ТАСС).

Telegram-канал Mash сообщал, что российские туристы второй день не могут вылететь из Вьетнама. Рейс Vietnam Airlines должен был вылететь в Москву 6 сентября, но его отменили. Путешественников перебронировали на рейс 7 сентября, но после прохождения регистрации и паспортного контроля людям снова заявили об отмене. В итоге в аэропорту застряли более 600 человек. Telegram-каналу «Осторожно новости» туристы заявили, что Vietnam Airlines до сих пор не предоставила им гарантированной даты возвращения в Россию.