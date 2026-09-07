Песков назвал угрозой безопасности России размещение ракет США в Норвегии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозой безопасности страны усиление военного присутствия Норвегии у российской границы. Так он прокомментировал размещение в Норвегии американской пусковой установки для ракет средней и меньшей дальности, а также южнокорейских артиллерийских самоходных установок.

«Это является поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению нашей безопасности»,— сказал господин Песков на брифинге. По его словам, этим вопросом уже занимается Минобороны России и другие ведомства.

США развернули в Норвегии новую пусковую ракетную установку Mk 70, которая может применяться для запуска ракет SM-6 и крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, Норвегия разместила недалеко от границы с Россией четыре южнокорейские самоходные установки К9, сообщал посол России в Осло Николай Корчунов. По его словам, до конца 2028 года Норвегия получит еще 24 такие установки.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Остро дестабилизирующее действие"».