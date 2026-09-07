Посол Корчунов: Норвегия сформировала артиллерийский дивизион на границе с РФ

Норвегия разместила недалеко от границы с Россией артиллерийский дивизион из четырех самоходных установок К9, заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов. По его словам, установки произведены Южной Кореей, их дальность стрельбы составляет до 40 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Как утверждает посол, до конца 2028 года Норвегия получит еще 24 такие установки. «К 2030-му ВС Норвегии получат 16 пусковых установок южнокорейской РСЗО К239 Chunmoo и ракеты к ним дальностью до 500 км»,— рассказал дипломат в интервью «Известиям».

По словам посла, норвежские власти также намерены создать отдельный артиллерийский дивизион в северонорвежской губернии Тромс. После этого в зоне досягаемости Норвегии окажутся Северный флот и стратегические объекты России на Кольском полуострове, уточнил господин Корчунов.

В сентябре США развернули в Норвегии новую пусковую установку для ракет средней и меньшей дальности Mk 70. Комплексы привезли в рамках трехсторонних учений с участием Великобритании, которые прошли с 26 августа по 4 сентября. Подобные системы были запрещены по действовавшему до 2019 года российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Подробности — в материале «НАТО обрастает американскими комплексами».