Песков: Путин и Пашинян на встрече в Москве обсудят направление развития Армении

Президент Владимир Путин обсудит с премьером Армении Николой Пашиняном «дальнейшее развитие Армении и ее ориентацию», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль на прошлой неделе анонсировал визит господина Пашиняна в Москву, но даты пока неизвестны.

«Главы государств будут иметь возможность еще раз обсудить со всех сторон основную тему наших двусторонних отношений — это тема все-таки выбора направления развития, ориентация Армении, и тема проведения соответствующего референдума»,— рассказал представитель Кремля во время пресс-колла.

По словам господина Пескова, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам «с учетом рабочих графиков глав государств». Он напомнил, что в ходе недавних переговоров в Бишкеке госпожа Путин и Пашинян «обозначили некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством».

Владимир Путин провел переговоры с Николой Пашиняном на саммите ШОС в начале сентября. Президент России пригласил премьера Армении в Москву, чтобы детально обсудить ситуацию с членством республики в Евросоюзе и ЕАЭС.

Подробности — в материале «Ъ» «Компромиссия невыполнима».