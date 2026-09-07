Песков анонсировал визит Пашиняна в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Москву с визитом посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом точные даты визита пока не определены.

«Уже в ближайшее время. Точных сроков пока нет»,— сказал пресс-секретарь в разговоре с «РИА Новости». Он уточнил, что визит армянского премьера состоится до конца года.

На прошлой неделе Владимир Путин провел переговоры с господином Пашиняном на саммите ШОС. Президент России пригласил премьера Армении в Москву, чтобы детально обсудить ситуацию с членством страны в ЕС и ЕАЭС.

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