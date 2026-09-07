Агрохолдинг «СТЕПЬ»: с особенностями работы в АПК ознакомились 6,5 млн россиян

Более 6,5 млн жителей России приняли участие в образовательных и профориентационных мероприятиях в рамках образовательной программы «Учебный год в СТЕПИ», реализуемой одноименным агрохолдингом. Масштабный проект стартовал в сентябре 2025 года и охватил в онлайн- и офлайн-форматах школьников, студентов, молодых ученых и лидеров мнений практически из всех регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» Фото: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Как уточнили в пресс-службе агрохолдинга, программа «Учебный год в СТЕПИ» органично встроилась в федеральную повестку «Кадры для АПК».

Ежегодная потребность российского АПК в новых работниках составляет 150 тыс. человек, об этом ранее сообщала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

«Для решения этой проблемы мы выстраиваем сквозную систему подготовки кадров: от агротехкласса до колледжа, вуза и первой работы. Наша задача — объединить образование, карьеру и качество жизни на селе, чтобы сформировать принципиально новое представление молодежи о современном сельском хозяйстве»,— рассказал генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.

Компания оборудовала три агрокласса, в которых проходят уроки по темам ИТ и ИИ в сельском хозяйстве, роботизации и прикладных технологий: 3D-печать, цифровой мониторинг и т. п. Уроки от специалистов «СТЕПИ» проходили в том числе в партнерстве с федеральным проектом «Билет в будущее», который охватил учеников более чем в 44 тыс. школ России. Особое внимание уделяется развитию сельских территорий и инфраструктуры для жизни, досуга и образования молодежи. В регионах присутствия компании отремонтированы библиотеки, школы, детские площадки, предоставлено оборудование для Домов культуры, образовательных и спортивных объектов. На регулярной основе на предприятиях «СТЕПИ» проходят экскурсии.

На протяжении учебного года сотрудники «СТЕПИ» выстраивали карьерные треки в АПК в коллаборациях с партнерами, например, профориентационной платформой «Я в агро» от РСХБ, Благотворительным фондом «Система» и т. д.

«СТЕПЬ» поддерживает талантливую молодежь по всей стране, в том числе в рамках проекта «Школа для молодых ученых», который проходит при поддержке Российской академии наук. Агрохолдинг ведет научное и образовательное взаимодействие со всеми крупными аграрными вузами страны — РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, КубГАУ, СтГАУ, ДонГАУ и т. д. «СТЕПЬ» является партнером кластера «АгроГрад», созданного на Кубани в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Заключено соглашение о сотрудничестве с образовательным центром «Молодежная станица Дон», проектом Росмолодежи на юге России. В течение года компания системно поддерживала мероприятия центра, направленные на формирование нового поколения специалистов и управленцев для агросферы.