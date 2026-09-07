В Крыму приговорили к реальному сроку обвиняемую в обмане дольщиков на 46 млн рублей

Севастопольский городской суд изменил приговор 49-летней жительнице города, осужденной за мошенничество при продаже квартир в несуществующих новостройках. По апелляционному представлению прокуратуры условное наказание заменено на реальное. Женщина получила пять лет колонии общего режима и была взята под стражу в зале суда, передает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Ленинский районный суд Севастополя в мае 2026 года признал женщину виновной в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая, имевшая опыт в строительстве и торговле недвижимостью, приобрела три земельных участка на улицах Бахчисарайской и Комбрига Потапова. Затем через риелторов разместила в интернете объявления о продаже квартир-студий в якобы строящихся многоквартирных домах. С покупателями она заключала предварительные договоры купли-продажи или договоры займа. Чтобы придать сделкам видимость законности, женщина начала строительные работы и демонстрировала клиентам эскизные проекты будущих домов.

При этом участки предназначались для индивидуального жилищного строительства, а возведение на них многоквартирных домов было незаконным. Как установил суд, выполнять обязательства перед покупателями женщина изначально не собиралась.

С июня 2019 года по февраль 2025 года от ее действий пострадали 26 человек. Общая сумма похищенных средств превысила 46,7 млн руб. Кроме того, занимая должность генерального директора строительной компании, женщина получила от другого жителя Севастополя более 4,7 млн руб. на строительство частного дома, однако выполнить работы в полном объеме не намеревалась и деньги не вернула.

Первоначально суд назначил ей условное наказание. Прокуратура сочла его чрезмерно мягким и обжаловала приговор. Городской суд согласился с доводами надзорного ведомства и назначил пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу. Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба суд удовлетворил.

Вячеслав Рыжков