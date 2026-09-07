В Ростове производственный комплекс банкрота выставлен на торги за 500 млн рублей

В Ростове-на-Дону на открытые электронные торги выставлен производственно-складской комплекс обанкротившегося ООО «Агро-Альянс» с начальной стоимостью 500 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В состав лота входит промышленная база в переулке Машиностроительный Ростова-на-Дону. Недвижимая часть включает десять нежилых зданий, помещений и сооружений общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров — склады, цеха и железнодорожный путь протяжённостью 863 метра. Объекты обременены ипотекой в пользу ООО «Домстрой» и находятся под арестом судебных приставов; оба обременения подлежат снятию до совершения сделки. Помимо этого, лот предусматривает права долгосрочной аренды двух земельных участков общей площадью более 10 гектаров до 2061 года. В перечень оборудования входят промышленные линии для изготовления жестяных крышек и банок, три козловых крана ККС-10, винтовые компрессорные установки, системы вентиляции, ливневой канализации и благоустройства территории.

Потенциальным покупателям следует учитывать, что объекты не имеют прямых технических подключений к городским сетям газо-, водо- и электроснабжения. Согласно ответам ресурсоснабжающих организаций, в том числе АО «Ростовводоканал» и ПАО «Россети Юг», подключение осуществлено опосредованно — через собственников соседних участков, прямые договоры на поставку ресурсов отсутствуют.

Конкурсным управляющим утверждён Александр Андриашин, член Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

Приём заявок и задатков открыт с 24 августа по 30 сентября 2026 года. Аукцион запланирован на 5 октября 2026 года и пройдёт на электронной площадке «Объединённая Торговая Площадка» (bankrupt.utpl.ru).

Шаг аукциона составляет 5%, размер задатка — 20% от начальной цены. Осмотр имущества проводится по рабочим дням не реже одного раза в неделю по предварительной записи. Победитель обязан подписать договор купли-продажи в течение пяти дней после подведения итогов и перечислить полную стоимость в течение 30 дней. Переход права собственности будет зарегистрирован только после стопроцентной оплаты.

Арбитражный суд Ростовской области признал компанию банкротом в декабре 2024 года.

Тат Гаспарян