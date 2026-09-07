Кубанские отельеры поддержали реформу туристического налога

Крупные гостиничные операторы Краснодарского края поддержали предложения отраслевых объединений по изменению механизма туристического налога. В частности, к обращению в Минэкономразвития РФ присоединились ГК «Мантера» и сеть отелей «Русские сезоны», передает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

РСТ, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предлагают скорректировать действующую модель налога. Согласно инициативе, его плательщиком должен стать турист, тогда как гостиница будет выполнять функции налогового агента. Отрасль также предлагает заменить процентную ставку фиксированным платежом за одного человека в сутки и предусмотреть инвестиционный вычет для объектов размещения, которые проводят реконструкцию и капитальный ремонт.

В РСТ отмечают, что речь не идет о введении нового платежа для туристов. Предлагается изменить порядок взимания уже действующего туристического налога. При этом сумму платежа планируется выделять в расчетных документах отдельной строкой — отдельно от стоимости проживания. Это, по мнению участников инициативы, позволит сделать понятнее структуру расходов гостя и механизм предоставления льгот.

Переход к фиксированной ставке, как считают представители отрасли, сделает налоговые обязательства гостиниц более предсказуемыми. Изменение конструкции платежа также должно упростить подтверждение права на освобождение от налога. Предлагаемый инвестиционный вычет, в свою очередь, должен стимулировать отельеров вкладывать средства в обновление номерного фонда и инженерной инфраструктуры.

«Мы поддерживаем сам принцип туристического налога и понимаем заинтересованность территорий в дополнительных ресурсах для развития. Вопрос в том, какой должна быть его конструкция»,— заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, отрасль рассчитывает выработать модель, при которой муниципалитеты получают дополнительные средства на развитие, туристы понимают структуру платежа, а гостиничный бизнес сохраняет стимулы для инвестиций.

Помимо кубанских гостиничных сетей, обращение поддержали Cronwell Management, «Азимут Хотелс», «Арбат Отель Менеджмент», Zont Hotel Group, «Максима Хотелс», «Яхонты Отели.Ру» и другие операторы.

Вячеслав Рыжков