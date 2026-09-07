Захарова отреагировала на отказ Каллас от создания в ЕС группы по обороне

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировал сообщения о том, что глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от создания группы высокого уровня, которая должна была заняться «устранением пробелов» в обороне ЕС.

«Там, где Каллас, про мудрость можно забыть»,— заявила «РИА Новости» госпожа Захарова.

По задумке Каи Каллас, в группу должны были войти «яркие умы» из числа бывших политических и военных лидеров. Презентация инициативы планировалась 7 сентября в Брюсселе, и на ней ожидалось присутствие около 150 человек, в том числе из институтов ЕС и НАТО. По данным Politico, причиной отказа от идеи стало давление со стороны некоторых европейских стран.

О критике в адрес главы евродипломатии — в материале «Ъ» «Внешнеполитический передел».