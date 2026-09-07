Politico: Каллас отказалась от создания в ЕС специальной группы по обороне

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас была вынуждена отказаться от создания группы высокого уровня, которая должна была заняться «устранением пробелов» в обороне ЕС, сообщает Politico. Как заявил изданию неназванный представитель ЕС, причиной стало давление со стороны некоторых европейских стран.

По задумке госпожи Каллас, в группу должны были войти бывшие политические и военные лидеры. Глава евродипломатии рассчитывала, что это «объединение самых ярких умов» займется выработкой идей для улучшения обороны ЕС «в кратчайшие сроки и наиболее эффективным способом». Презентация инициативы планировалась 7 сентября в Брюсселе, и на ней ожидалось присутствие около 150 человек из институтов ЕС, аналитических центров, академических кругов и НАТО. По словам источников Politico, группу должен был возглавить бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, а в ее состав вошли бы экс-министры обороны Юри Луйк (Эстония) и Флоранс Парли (Франция).

По словам некоторых дипломатов, одной из главных причин отказа от создания группы стало «отсутствие надлежащей подготовки и координации в ряде столиц». «Некоторые государства-члены посчитали, что в данный момент это неверный путь. После обсуждения с министрами мы решили отказаться от этой инициативы и рассматриваем новые способы взаимодействия (внутри ЕС.—"Ъ")»,— пояснил европейский чиновник.

Кая Каллас стала главой европейской дипломатии с декабря 2024 года. За почти два года работы на посту она не смогла заручиться поддержкой многих стран ЕС, а ее резкие высказывания нередко становились предметом критики. Германия и Франция разработали план реформы, согласно которому часть функций Европейской службы внешних связей перейдет Еврокомиссии (ЕК), а глава этой службы Кая Каллас будет подчиняться главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

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