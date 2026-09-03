Внешнеполитический передел

Германия и Франция хотят устранить двоевластие в сфере внешней политики Евросоюза. Для этого они разработали план реформы, согласно которой часть функций Европейской службы внешних связей перейдет Еврокомиссии (ЕК), а глава этой службы Кая Каллас будет подчиняться главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. План уже представили на встрече министров иностранных дел ЕС в Ирландии. Кая Каллас ожидаемо выступила против. Для проведения реформы Германии и Франции понадобится согласие всех стран—членов объединения, и пока заручиться им не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (слева) и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Virginia Mayo / AP Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (слева) и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Virginia Mayo / AP

Двоевластие в европейских структурах по вопросам внешней политики возникло не в одночасье: с момента прихода на должность главы Еврокомиссии в 2019 году Урсула фон дер Ляйен начала планомерно заходить на территорию Европейской службы внешних связей (EEAS). Сначала фон дер Ляйен стала совершать международные визиты без согласования с EEAS, которую на тот момент возглавлял Жозеп Боррель, потом взяла в свои руки механизмы управления санкциями, помощь Украине и другие ключевые рычаги влияния, выходящие за пределы экономической повестки. Позднее в самой ЕК начали создаваться комитеты, фактически дублирующие функции EEAS. Последнее стало особенно заметно после смены Борреля на экс-премьера Эстонии Каю Каллас.

За несколько лет работы фон дер Ляйен и Каллас так и не смогли найти общий язык, а в западных СМИ не раз появлялись статьи о вражде двух женщин и попытках изолировать Каллас от ключевых решений в международных делах.

Причина не только в личной неприязни и борьбе за власть, но и в том, что сама Каллас не смогла заручиться поддержкой многих стран—членов ЕС. Ее резкие высказывания, которые не раз расходились с позицией объединения, становились предметом внутренней критики. Отдельной проблемой воспринималось и ее «туннельное зрение»: Каллас традиционно отдавала приоритет вопросам, связанным с Украиной и безопасностью Восточной Европы, упуская из вида Ближний Восток и Китай. В итоге у ряда стран Центральной и Южной Европы сложилось впечатление, что глава европейской дипломатии не учитывает их позиции и интересы.

В Германии и Франции решили положить конец хаосу в формировании внешнеполитической линии ЕС и передать бразды правления Урсуле фон дер Ляйен как более нейтральному и взвешенному политику.

Так, их план предполагает, что Каллас займет должность вице-председателя ЕК и возьмет под свое управление ранее созданные в Еврокомиссии комитеты, которые выполняют те же функции, что и EEAS. При этом о полной ликвидации внешнеполитической службы речи пока не идет: она станет частью генерального директората, а у самой Каллас будет даже больше зон ответственности, чем до этого, в том числе вопросы обороны и гуманитарной помощи. Однако отчитываться ей придется перед фон дер Ляйен.

Авторы этого плана уже обсудили его с десятью членами ЕС и заручились их поддержкой. Однако Каллас параллельно вела переговоры с другими государствами объединения, чтобы препятствовать реализации этой инициативы. Официально немецко-французская реформа была представлена на встрече министров иностранных дел ЕС в Ирландии, а главными аргументами в пользу изменений стали необходимость оптимизации работы на фоне сокращения бюджета Евросоюза и задача выстраивания более четкой внешнеполитической линии на фоне текущих угроз.

Каллас на встрече дала понять, что не согласна с предложенными изменениями и будет бороться за сохранение статус-кво.

Глава европейской дипломатии заявила, что большинство стран-членов поддержали «нынешнюю институциональную структуру» EEAS и не намерены вносить в нее изменения. «Проблема не в договорах или институциональной структуре. Проблема в их реализации»,— добавила она.

Позиция Каллас в этом вопросе вряд ли станет решающей: изменение структуры институтов ЕС возможно лишь путем единогласного решения всех стран-членов. И здесь Берлину и Парижу необходимо будет провести серьезную работу, чтобы заручиться поддержкой прежде всего стран Балтии и Польши, которые пока встали на сторону Каллас.

Вероника Вишнякова