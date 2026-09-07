СПК «Дон» закупит два плавучих причала для скоростных судов на 117,2 млн рублей

Судоходная пассажирская компания «Дон» (СПК «Дон») объявила конкурс на изготовление и монтаж двух плавучих металлических причалов для скоростных пассажирских судов «Метеор120Р» и «Валдай 45Р». Начальная (максимальная) цена контракта — 117,2 млн руб. Соответствующая закупка опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СПК «Дон» Фото: СПК «Дон»

Согласно технической документации, подрядчику предстоит изготовить, доставить и установить два причала, а также подготовить свайные основания под их размещение. Пункты установки — п. УстьДонецкий и Константиновск.

Оборудование должно быть поставлено до 1 апреля 2027 года, монтажные работы — завершены не позднее 30 апреля 2027 года. Участие в тендере ограничено субъектами малого и среднего предпринимательства.

Наталья Белоштейн