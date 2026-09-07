Производство цемента на Кубани сократилось на 19,4%

Объем производства цемента в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года снизился до 2,37 млн т, что составляет 80,6% от уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в докладе Краснодарстата о социально-экономическом положении региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Снижение производственных показателей напрямую связано с падением объемов строительных работ в регионе. За первое полугодие 2026 года объем работ по виду деятельности «Строительство» составил 91,8% к уровню января—июня 2025 года.

Основные производители цемента расположены в Новороссийске, поскольку именно здесь сосредоточены богатейшие месторождения мергеля (сырья для производства цемента). Краснодарский край занимает лидирующие позиции по выпуску этой продукции в Южном федеральном округе. Главные предприятия отрасли в регионе: ОАО «Новоросцемент» (в его структуру входят два крупных самостоятельных завода-производства: «Пролетарий» и «Первомайский», общая производственная мощность компании превышает 4 млн т цемента в год); ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (ВБЦЗ, выпускает около 2,3 млн т цемента ежегодно; ООО «Атакайцемент» (находится в селе Гайдук, специализируется на выпуске портландцемента популярных марок как навалом, так и в тарированном виде).

Вместе с тем в регионе реализуются проекты по модернизации цементного производства. Власти края заключили специальный инвестиционный контракт с АО «Новоросцемент» на строительство новой технологической линии на заводе «Первомайский» в Новороссийске. Проект, объем инвестиций в который оценивается почти в 5 млрд руб., предполагает выпуск цемента «сухим» способом. В этом году на новой линии планируется произвести 328 тыс. т цемента, а к 2030 году объем производства планируется удвоить до 656 тыс. т в год.

Наталья Решетняк