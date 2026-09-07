Площадь орошаемых полей на Дону увеличат до 21 тысячи гектаров до 2030 года

В рамках федеральной программы развития мелиорации к 2030 году в Ростовской области намерены увеличить площадь орошаемых земель на 21,7 тыс. га. Цель — снизить зависимость аграриев от засух и стабилизировать урожайность. Такие данные содержатся в тексте программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

При этом специалисты ВНИИ «Радуга» указывают на риски для экосистем: рост водозабора из рек и каналов может ухудшить условия для рыбы. Летом при активном поливе снижается уровень воды, растет ее температура и падает содержание кислорода — это негативно сказывается на росте рыбы, нересте и может приводить к массовой гибели. Ситуация усугубляется износом оросительных систем: из за утечек потери воды растут, а условия в низовьях водоемов и на мелководьях дополнительно ухудшаются.

По данным «Радуги», в 2024 году в России деградировало 3,2 млн га земель, в ЮФО — 74 тыс. га пашни и 2 млн га пастбищ и сенокосов. Из за этого аграрии потенциально недополучили 335 тыс. тонн основных культур — потери оцениваются в 36,2 млрд руб.

Ученые предлагают минимизировать вред за счет точного учета водозабора и соблюдения лимитов в сезон полива, а также защиты водоемов от химикатов и солей. При грамотной мелиорации удастся сократить снижение уровня воды в реках и стабилизировать уловы. Детали модернизации оросительных систем пока не раскрыты.

Наталья Белоштейн