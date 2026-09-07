В Ростове 7-11 сентября пройдут плановые отключения электроэнергии

В Ростове-на-Дону с 7 по 11 сентября пройдут плановые отключения электроэнергии. График техобслуживания сетей и соответствующих отключений опубликовали в «Донэнерго».

7 сентября отключения пройдут в несколько временных интервалов. С 9:00 до 17:00 без электричества останутся ряд улиц в разных районах города, в том числе участки на 35й, 37й, 39й Линиях, улицах Богданова, 2й Пролетарской, Сарьяна, Казахской и других. В тот же день с 8:30 до 14:00 свет отключат на ул. Береговой, пр. Соколова, ул. Седова и ул. Нижнебульварной, а с 12:00 до 20:00 — на ул. М. Горького и отдельных участках пр. Соколова. Кроме того, с 9:00 до 16:00 отключения затронут дома на ул. Миронова.

8 сентября с 9:00 до 17:00 электричество будет отсутствовать на улицах Андрея Сладкова, Быковского, Манежной, Мичуринской, Петрозаводской, Рижской, Содружества, Череповецкой и ряде других. Параллельно с 8 по 10 сентября в интервале с 9:00 до 17:00 (с подачей электроэнергии в ночное время) отключения запланированы на улицах Кагальницкой, Тюхряева, Рябышева, Вити Черевичкина, на 30й, 32й, 34й, 36й, 38й и 28й Линиях, а также на улицах Закруткина, Советской, Мясникова, 1й, 3й, 5й, 7й и 9й Линиях.

9 сентября с 9:00 до 17:00 без света останутся улицы Вятская, Смены, Славинская, Балка и ряд переулков; дополнительно с 9:00 до 16:00 отключения пройдут на ул. 3й Ноябрьской и ул. Курской. В этот же день и вплоть до 11 сентября (с 9:00 до 17:00, с включением на ночь) ограничения затронут участки улиц 26 Июня, Лесозащитной, Печорской, Брянской, Дундича, Онежской, Двинской, Волжской и многих других, включая ряд переулков и улиц в периферийных кварталах.

10 сентября с 9:00 до 17:00 отключения запланированы на пр. 40летия Победы, ул. Книжной, ул. А. Блока, в ряде переулков, а также на ул. Попова, Дарвина и Орбитальной.

Мария Хоперская