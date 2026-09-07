ЦИК аннулировал регистрацию кандидата от КПРФ Бондаренко на выборах в Госдуму

Центризбирком (ЦИК) принял 7 сентября решение аннулировать регистрацию кандидата от КПРФ Николая Бондаренко и внести изменения в избирательный бюллетень по федеральному округу, так как блогер шел первым номером в региональной группе №16 (Удмуртия и Пермский край). Основанием стало решение Октябрьского районного суда Саратова, который оштрафовал коммуниста за публичное распространение экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), сообщил член ЦИКа Константин Мазуревский. 4 сентября Саратовский облсуд отклонил апелляцию кандидата и решение вступило в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Бондаренко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Николай Бондаренко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Представитель КПРФ Георгий Камнев заявил, что снятия кандидатов компартии с выборов по ст. 20.3 КоАП приобрели массовый характер. И это тем более несправедливо, что коммунисты не поддерживали экстремистов, а, напротив, осуждали их деятельность, подчеркнул он. «Мы высказывали свое несогласие, то есть называли экстремистов экстремистами»,— напомнил он.

Кроме того, по мнению господина Камнева, закон получил обратную силу — кандидатов судят за публикации восьмилетней и даже десятилетней давности. Что касается случая Николая Бондаренко, то аккаунт, в котором были размещены экстремистские материалы (по данным «Ъ» — фотография Алексея Навального), отношения к блогеру якобы не имеет. По словам Георгия Камнева, это очень опасный прецедент, ведь аналогичная технология может быть применена в отношении любого.

Членов ЦИКа, впрочем, больше волновал вопрос, успеют ли избиркомы изготовить тираж бюллетеней, в котором не будет фамилии коммуниста Бондаренко. Успеют, заверил собравшихся член ЦИКа Евгений Шевченко: до сих пор их не печатали, так как дожидались решения суда, а на изготовление тиража потребуется не более пяти дней.

Подробнее о деле Николая Бондаренко «Ъ» писал в материале «Дневник кандидата проверили на экстремизм».

Анастасия Корня