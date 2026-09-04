Коммунист покажет фейки в ЦИК

Сегодня Саратовский облсуд отказал в апелляционной жалобе кандидату в Госдуму от КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю Николаю Бондаренко, оштрафованному предыдущей инстанцией на 1 тыс. руб. за демонстрацию экстремисткой символики (ст. 20.3 КоАП). Это является основанием для снятия блогера-коммуниста с выборов. Политик настаивает, что ему вменяют пост на фейковом аккаунте в Telegram. Николай Бондаренко намерен и дальше апеллировать решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Саратовский облсуд рассматривал жалобу сегодня, 4 сентября. Судебное заседание было закрыто. Судья обосновала это решение содержанием в материалах дела сведений об экстремистской организации. Во время заседания сторона защиты направила ходатайство об обращении в Роскомнадзор, чтобы выяснить, кому принадлежал канал в Telegram, где был размещен пост. При этом коммунист удивился, что запрос вообще приняли. По словам Николая Бондаренко, такого не происходило с ним 17 лет. В совещательной комнате служитель Фемиды провела около двух часов, после чего отклонила ходатайство и жалобу.

«Наша борьба продолжается. Впереди заседание Центральной избирательной комиссии <...> Будем апеллировать и высказывать наши аргументы. Последнее слово за ними»,— сказал товарищ Бондаренко, выйдя из зала суда. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

Напомним, 21 августа Октябрьский райсуд Саратова оштрафовал Николая Бондаренко на 1 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики. Политик утверждал, что ему вменили старую публикацию на фейковом аккаунте, который ему не принадлежит. К посту была прикреплена фотография Алексея Навального. Если решение вступит в силу, то товарищ Бондаренко пропустит выборы в Госдуму.

Апелляционная жалоба на это решение была направлена в Саратовский облсуд 31 августа. Николай Бондаренко мотивировал ее тем, что сторона обвинения в ходе судебного заседания не смогла доказать его причастность к публикации запрещенных материалов и сама признавала, что «это мог совершить кто угодно».

Николай Бондаренко — блогер-миллионник, экс-депутат Саратовской облдумы. С ноября 2025 года возглавляет экспертный совет при ЦК КПРФ по работе с новыми социальными группами и развитию каналов коммуникаций. На выборах в Госдуму в сентябре 2026 года возглавляет региональную группу партии по Удмуртии и Пермскому краю.

Мандата депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко лишили в феврале 2022 года. Поводом для этого стало обращение прокуратуры, обнаружившей нарушения в декларациях о доходах: по версии надзорного органа, в 2020 году он, в частности, не указал часть донатов от пользователей YouTube. В 2023 году Роскомнадзор через суд заблокировал сайт политика. В июне 2024 года «Дзен» ограничил доступ к странице Николая Бондаренко.

Евгений Щепелев