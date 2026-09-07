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На Дону отец подростка попал под уголовную статью из-за разрешения на питбайк

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 42летнего жителя Донецка по подозрению в вовлечении несовершеннолетнего сына в действия, представляющие опасность для жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Речь о разрешении на езду на питбайке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант в 2025 году купил питбайк и лично обучал ребенка управлять транспортным средством, занимался его обслуживанием и заправкой. При этом он знал, что сын не достиг возраста, позволяющего управлять такой техникой.

Инцидент привел к аварии: 20 августа 2026 года подросток, пересекая перекресток на питбайке, столкнулся с автомобилем. В результате несовершеннолетний получил различные ранения.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн

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