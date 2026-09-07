На Дону установили зоны охраны дома кузнеца Юрченко в Семикаракорске

Правительство Ростовской области утвердило зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом Ф.Х. Юрченко» 1902 года постройки в Семикаракорске, а также требования к градостроительным регламентам в границах этих зон. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Семикаракорского городского поселения Фото: пресс-служба администрации Семикаракорского городского поселения

Документ разработан на основании проекта зон охраны и заключения государственной историко-культурной экспертизы от 18 мая 2026 года.

Дом на ул. Ленина, 97 — первый объект культурного наследия регионального значения в Семикаракорске. Здание построено в 1902 году кузнецом Федором Юрченко. В 1919 году хозяин дома был расстрелян во дворе собственного дома, в начале 1920-х семью раскулачили, а дом перешел в муниципальную собственность.

В разное время в здании размещались сельсовет, контора машинно-тракторной станции, детский сад, киноклуб, райкомы КПСС и ВЛКСМ, а дольше всего — несколько десятилетий — Дом пионеров. С 1998 по 2005 год здесь работал Семикаракорский историко-краеведческий музей, пока не переехал в районный Дом культуры.

В единый государственный реестр объектов культурного наследия дом был включен постановлением областного комитета от 20 августа 2024 года №1723 как памятник архитектуры регионального значения. Здание отражает черты традиционной донской застройки начала XX века с элементами кирпичного декора.

Наталья Белоштейн