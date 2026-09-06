В Германии полиция обнаружила 12 взрывных устройств на высоковольтных ЛЭП

Сотрудники полиции Германии обнаружили взрывные устройства на высоковольтных линиях электропередачи в Саксонии. Как сообщает MDR, все 12 самодельных бомб были обезврежены.

Восемь взрывных устройств нашли к югу от подстанции Бервальде, еще четыре — к востоку от подстанции Грауштайн. Поиски устройств начались после того, как в редакции некоторых СМИ поступило письмо с предупреждением о терактах. В полиции считают, что автор послания причастен к диверсиям на электроподстанциях в Бранденбурге и Северном Рейне — Вестфалии. Силовики разыскивают мужчину 48 лет из Рурского региона.

Предыдущие диверсии на ЛЭП произошли в Германии в первых числах месяца. МВД страны рассматривает инциденты как климатический экстремизм.