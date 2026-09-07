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В Ростовской области аннулировали декларацию на 310 тонн кукурузы

Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии на партию продовольственной кукурузы объемом 310 т. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При оформлении декларации не были проведены обязательные испытания на остаточные количества пестицидов — их применяют при выращивании зерна. Нарушение выявили в ходе проверки данных в ФГИС «Сатурн» и на сайте Росаккредитации.

Декларацию оформил индивидуальный предприниматель из Тарасовского района. В основу документа лег протокол испытаний, в котором отсутствовал полный перечень показателей безопасности продукции.

Чтобы не допустить оборота зерна, не соответствующего требованиям технического регламента, управление Россельхознадзора приняло решение аннулировать декларацию.

Наталья Белоштейн

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