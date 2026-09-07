Несколько десятков улиц в Краснодаре останутся без света

В Краснодаре 7 сентября запланированы масштабные отключения электроэнергии. Ограничения затронут несколько десятков улиц в разных районах города, сообщили в ЕДДС Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 8:00 до 17:00 без электричества останутся отдельные адреса на улицах 1 Мая, 1-й Гвардейской, Агрохимической, Ангарской, Багряной, Веселой, Восточно-Кругликовской, Горделивой и других.

С 9:00 до 13:00 электричество отключат на отдельных участках улиц Артиллерийской, Власова, Герцена, Каляева, Рылеева и Труда. С 9:00 до 16:00 ограничения предусмотрены на улице Полевой.

С 9:00 до 17:00 отключения затронут адреса на улицах Аксайской, Ангарской, Бершанской, Благовещенской, Бойкой, Витаминной, Восточный обход, Голубой бульвар, Демидовской, Калиновой, Красной, Красноармейской и других.

С 13:00 до 16:00 электричество будет отсутствовать на отдельных участках улиц Базовской, Горького, Длинной, Костылева, Леваневского, Пашковской и Янковского. С 13:00 до 17:00 ограничения предусмотрены на улицах Бабушкина, Власова, Герцена, Кондратенко Николая, Передерия, Постовой, Рашпилевской, Рылеева и Энгельса, а также на Луговом и Энгельса проспектах.

Дополнительную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Вячеслав Рыжков