За первую неделю сентября на Дону сотрудники МЧС спасли 51 человека

За неделю в Ростовской области специалисты МЧС спасли 51 человека. Итогами первой недели сентября поделились в пресс-службе регионального управления МЧС России.

За тот же промежуток времени специалисты ликвидировали техногенных 99 пожаров, а также 223 случая горения сухой травы и бытовых отходов. Аварийно-спасательные бригады 20 раз выезжали на места ДТП. Спасти удалось двух пострадавших, двое участников аварии скончались.

В акваториях области зафиксировали два инцидента. Утонули два человека.

Вместе с тем, в воскресенье, 6 сентября сотрудники МЧС ликвидировали последствия 49 возгораний (12 из них — техногенные, 37 возгораний сухой растительности и мусора). и девяти ДТП. За указанный период спасатели выезжали на девять дорожных аварий. Один человек погиб на водоеме. Всего от МЧС на местах происшествий за сутки задействовали 388 человек и 97 единиц техники.

Мария Хоперская